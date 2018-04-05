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В Уфе создали новый футбольный клуб - «Водник»
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В Уфе создали новый футбольный клуб - «Водник»

Сегодня, 11:27СпортРазиф Абдуллин
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