В Уфе создали новый футбольный клуб - «Водник»

Вчера, 4 апреля, в Уфе инициативная группа граждан приняла решение о создании футбольного клуба «Водник». Команда и спортшкола базируются на одноименном стадионе в микрорайоне «Затон».

- Наши задачи – привлечь к спорту детей, начиная с 4-х лет, и расти местных воспитанников, - рассказал генеральный директор ФК «Водник» Лев Межлумян. – Идея создания клуба пришла в преддверии чемпионата мира, и мы будем работать в этом направлении – работать с детьми и воспитывать из них футболистов с профессиональными тренерами. Детские тренеры есть, и они готовы работать с большим желанием.

- Мы рассчитываем воспитывать от 700 детей, - поделился Лев Межлумян. – Условиями для этого я буду заниматься сам, все будет идти под моим личным контролем.

Тренером клуба стал воспитанник уфимского футбола Артак Микаэлян, 1989 года рождения, он играл нападающим за разные команды, в том числе и за «БИС-Динамо».

Эмблема нового клуба. Фото: Вконтакте

По словам Льва Межлумяна, в команде уже есть 15 игроков, клуб точно заявится на первенство Уфы, а первым шагом по популяризации футбола станет турнир четырех команд к Дню космонавтики.

- На следующей неделе на стадионе «Водник» в течение трех дней ( 11-13 апреля) пройдет турнир с участием двух команд «Витязь», основной и юниорской, «Водника» и команды под условным названием «Сборная 1994 года», - уточнил спортивный журналист Максим Балобанов. – В каждый день будет сыграно два матча.

По словам журналиста, через неделю в спортшколу начнут набирать группы для тренировок из детей в возрасте от 4 до 12 лет.