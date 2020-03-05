В Таллине стартовал юниорский ЧМ по фигурному катанию

Юниорский чемпионат мира стартовал в Таллине. Первенство уже проходило в Эстонии пять лет назад. Тогда свой последний юниорский титул завоевала 15-летняя Евгения Медведева, которая всего год спустя стояла на верхней ступени пьедестала «взрослого» ЧМ. Об этом сообщает "Советский спорт".