В Таллине стартовал юниорский ЧМ по фигурному катанию

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Россияне претендуют на золотые медали во всех четырех видах программы.
Юниорский чемпионат мира стартовал в Таллине. Первенство уже проходило в Эстонии пять лет назад. Тогда свой последний юниорский титул завоевала 15-летняя Евгения Медведева, которая всего год спустя стояла на верхней ступени пьедестала «взрослого» ЧМ. Об этом сообщает "Советский спорт".
Интересно будет в танцах. Основные соперники российских дуэтов представляют Грузию и США. В парном катании наши должны третий год подряд занимать весь подиум. Явные фавориты – Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов с личным рекордом под двести баллов.
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