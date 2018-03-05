Вход на матч "Уфа"-"Анжи" будет бесплатным

В эту субботу, 10 марта, футбольный клуб «Уфа» сыграет с махачкалинской командой «Анжи» в матче 22-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России, сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».

Вход на матч, который начнется в 16:00, бесплатный для всех. Болельщиков приглашают встретиться на стадионе «Нефтяник» за час до начала матча. Их угостят горячим чаем и кашей.