Уфимцы смогут бесплатно вживую посмотреть матч «Амкара» с «Арсеналом»

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» 9 марта пройдет в Уфе. Поле на стадионе в Перми не соответствует принятым стандартам, сообщили в ФК «Амкар».

- Совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу признала газон стадиона «Звезда» не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего «Амкар» не сможет проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации, - сообщили в пресс-службе ФК «Амкар».

Хотя в сентябре 2017 года после проведённых исследований газон стадиона «Звезда» признали годным для проведения матчей. Документ об этом сроком действия до 202а года выдала аккредитованная РФС лаборатория «Спорт Тест». Но обильный снегопад внес свои коррективы.

Перед игрой 27 февраля в ¼ финала Кубка России стадион в Перми проверила комиссия РФС и дала добро на проведение матча.

- Однако после игры на стадионе «Звезда» побывала ещё одна комиссия, и поле было признано не соответствующим стандартам по причине отсутствия на нём гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля, - сообщили в клубе.

Перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала. В итоге, высота засыпки крошки оказалась ниже необходимой, что стало основанием для запрета на проведение матчей.

По существующим технологиям, засыпать крошку можно только при плюсовой температуре и сухой погоде, так что исправить ситуацию в ближайшие дни не представляется возможным.

- Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно, - пояснили в клубе. - «Амкар» планирует организацию выезда болельщиков, а также предоставление компенсации обладателям абонементов.

Стадион «Нефтяник» готов к проведению двух матчей РФПЛ, сообщил агентству ТАСС генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

- Мы в свое время скитались по стране и играли в Перми много раз, теперь почему бы не помочь им в трудной ситуации. Ничего страшного в двух играх подряд нет, на поле пройдет и третий матч — сыграет молодежная команда, но состояние нашего газона позволяет провести эти игры,- сказал он.

Как стало известно Медиакорсети, вход для болельщиков на стадион будет бесплатным.