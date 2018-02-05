МОК отказал российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду после суда

В списке Олимпийского комитета России фигурировали 13 атлетов и 2 тренеров, хоккеисток из «Агидели» в нем не было.

Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрела заявку Олимпийского комитета России (ОКР) и приняла решение отказать 15 россиянам в приглашении на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, передает РИА Новости.

Список спортсменов был составлен из числа тех, кто выиграл суд в Лозанне. Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов были сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

В список ОКР вошли: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт). Также в этом списке значились бывшие атлеты, а ныне тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).