Нападающий «Челси» Оливье Жиру признал лучшим игроком пятого тура Лиги чемпионов.

Согласно информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу УЕФА, 34-летний француз смог обойти в голосовании форварда «Интера» Ромелу Лукаку, нападающего «Зальцбурга» Мергима Беришу, а также полузащитника «Истанбула» Ирфана Кавечи. Напомним, что Жиру забил четыре гола в игре с «Севильей» (4:0). Его покер помог английскому клубу досрочно занять первое место в группе E, набрав 13 очков.

