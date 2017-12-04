МОК пожизненно дисквалифицировал олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву
Сегодня, 14:32Спорт
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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненном отстранении от соревнований биатлонистки Ольги Зайцевой.
Российскую спортсменку завоевавшую олимпийскую медаль на Играх-2014 в Сочи обвинили в употреблении запрещенных препаратов. Об этом пишет портал dni.ru.
Также решение МОК о пожизненной дисквалификации принято в отношении лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.
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