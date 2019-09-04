Новый учебный год в Башкирии: «Борьба в школах»

Победители Кубка мира по борьбе на поясах в разных весовых категориях Айнур Сыртаев и Разиль Шабиев из Туймазов приняли участие в обсуждении федерального пилотного проекта на круглом столе «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан».

Напомним, что программа обрела второе дыхание благодаря инициативе врио главы РБ Радия Хабирова. Спортсмены немного рассказали о себе и высказались о том, чего не хватает на местах для развития борьбы на поясах.

— Я сам из села Райманово в школе занимался боксом, дзюдо и борьбой, — рассказывает 25-летний Айнур Сыртаев. — Уже в армии, будучи связистом, увлекся рукопашным боем, а затем перевелся в спортивную роту. Последние два года после отборочных соревнований, прошёл в сборную республики по борьбе на поясах, затем, одолев ряд соперников — в сборную страны. В апреле нынешнего года выиграл кубок в Вильнюсе (тяжёлый вес). Там выступали команды из 20 стран мира. Нам пришлось состязаться с очень сильными спортсменами из Туркменистана и Азербайджана. Без системной поддержки мне бы это не удалось.

Сейчас готовлюсь к чемпионату мира по борьбе на поясах. Преподаю эту дисциплину в УСЛК «Туймазы-Арена» и одним из направлений пилотного проекта хотел бы видеть увеличение размеров окладов тренеров в глубинке. Особенно тем, кто является действующими спортсменами. Для расширения специализации борьбы средние школы необходимо оснастить легко убирающимися ролл-матами. Это не будет мешать волейболистам и баскетболистам, проведению обычных уроков физкультуры.

В таких городах, как Туймазы, имеющих серьезную борцовскую школу, спонсоров, оплачивающих наши сборы, нужно создать центры борьбы — спортзалы со специальным инвентарем.

Победители международных состязаний от республики обеспечены разовыми премиями в размере 100 тысяч рублей. Предусмотрены, ежемесячные стипендии от 20 тысяч рублей и это стимулирование необходимо расширять. Ведь спорт — это нелегкая работа.

— Я тоже сельский, из села Нижний Сардык, — говорит Разиль Шабиев. — Борьбой занимаюсь семь лет. Она открыла мне окно в мир. Помню своего первого тренера Азата Имаева. Он пришёл к нам домой и позвал на секцию корэш. Вот это первичное звено школьных сельских тренеров и необходимо расширить в рамках проекта «Борьба в школах». Иначе не будет никакой массовости.

Именно в селах опытные в прошлом спортсмены мотивируют ребят лепить из себя бойцов, формируют моду на силу, удаль, здоровье.

Если в городе доступ к борьбе есть, то в селах с этим туговато. На одном энтузиазме далеко не уедешь.

Сейчас в Туймазах пять школ специализируются на борьбе, на утверждении в правительстве республики, еще три ставки школьных сельских тренеров. Но в Туймазинском районе 18 сельсоветов и нужно еще хотя бы пять ставок тренеров. Я сейчас учусь в Туймазинском педколледже и после его окончания буду, как и Айнур, преподавать борьбу на поясах.

То есть первым делом в рамках пилотного проекта нужно профинансировать ставки преподавателей борьбы в сельских школах. Как правило, если они там начинают работать в школах, порой чудом, появляются и гири, и инвентарь, и борцовские маты.