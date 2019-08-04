Башкирию с мастер-классами посетили три богатыря: Д. Монсон, С. Сигал и Н.Валуев

В воскресенье, 4 августа, столичный гость встретился с Радием Хабировым посмотрел площадку для планируемой школы бокса в республике.

Врио Главы отметил, что наиболее удачным помещением может стать недавно введенный Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской, сообщает РБК-Уфа. Быть может и Дворец борьбы примет спортсменов под своей крышей, после окончания еще не начатого строительства.

«В республике сегодня много спортивных объектов начинает строиться. Мы готовы принимать крупные соревнования — после таких событий количество детей, которые приходят в спорт, увеличивается в разы, для нас это очень важно», ­— сообщил Радий Хабиров.

Напомним, что в июне Башкирию посетил и Стивен Сигал. Известный актер и кинорежиссер, а также мастер боевых искусств дал мастер-класс айкидо для молодых спортсменов в Башкирии.

Из Красногорска в Уфу прилетал и Джеффри Монсон, который обещал во время последнего визита приезжать почаще и проводить мастер-классы.