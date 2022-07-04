Один из топовых клубов чемпионата Бразилии хочет подписать игрока «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел может вернуться в Бразилию, где выступал за «Флуминенсе» в период с 2015 по 2018 годы.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Coluna Do Fla, 24-летний хавбек входит в сферу интересов «Фламенго». Отмечается, что команда из Рио-де-Жанейро уже связалась с агентом футболистом и обсудила с ним возможный трансфер его клиента.

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