Один из топовых клубов чемпионата Бразилии хочет подписать игрока «Зенита»

Один из топовых клубов чемпионата Бразилии хочет подписать игрока «Зенита»

Один из топовых клубов чемпионата Бразилии хочет подписать игрока «Зенита»

Вчера, 21:50
Спорт
Фото: pxhere.com
Полузащитник «Зенита» Вендел может вернуться в Бразилию, где выступал за «Флуминенсе» в период с 2015 по 2018 годы.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Coluna Do Fla, 24-летний хавбек входит в сферу интересов «Фламенго».

Отмечается, что команда из Рио-де-Жанейро уже связалась с агентом футболистом и обсудила с ним возможный трансфер его клиента.

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