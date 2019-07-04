Реакция фан-зоны ФК «Уфа» на критику Газизовым болельщиков: «Будьте политкорректны!»

Вчера, 3 июля, Медиакорсеть опубликовала фрагмент интервью генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова, в котором он резко критиковал поведение уфимских болельщиков, приходящих поболеть на стадион «Нефтяник» за другие клубы в их символике.

— Какой, на хрен, «Спартак»? — задался вопросом Шамиль Газизов. — Я хочу к такому человеку подойти и сказать: «Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей своих учишь? Ты учишь не любить детей свой город!»

Реакция фанатского сообщества не заставила себя долго ждать. В группе «Фан-зона ФК «Уфа» Вконтакте (3265 подписчиков) админы разместили ответ на заявление Газизова. Медиакорсеть приводит его полностью:

«Бомбовый фрагмент свежего интервью генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова, в котором он рассуждает, почему надо болеть за ФК «Уфа». Очень эмоционально, искренне, впечатляюще, но…Шамиль Камилович сильно искажает действительность.

В самом начале он приводит ведущим правильный пример, но делает из него абсолютно неправильный вывод. Он говорит: «Вот у тебя есть муж. Ты его любишь, ценишь. Но есть тысячи других, более успешных мужчин. Это же не значит, что ты пойдешь к ним»

Вот именно, Шамиль Камилович. Нормальная женщина, которая выбрала своего мужчину, не побежит к другим только потому, что они более успешны или по какой-то другой причине. Потому что это будет предательством.

И дальше по интервью вы сами приводите в пример мужчину-уфимца, которому МНОГО ЛЕТ, и который с детства/юношества болеет за условный «Спартак», любит эту команду. Наверняка любовь к «Спартаку » передавалась в этой семье через поколения. Такое часто бывает.

И вот вы предлагаете такому мужчине совершить то самое предательство, которое нельзя совершать жене из вашего примера, то есть изменить своей любви.

То есть вот так вот одним махом вы называете огромное количество уфимских болельщиков ненормальными людьми, стыдобищами только потому, что они болеют за другую команду? И ведь при этом это не означает, что эти люди не симпатизируют «Уфе». Симпатизируют.

Мы много таких примеров знаем. Как раз потому что ФК «Уфа» — это команда из их родного города.

Если следовать вашей логике, то первый пример про мужа и жену должен звучать так: «Вот у тебя есть муж. Ты его любишь, ценишь. Но вдруг где-то рядом (по соседству, на работе) появляется другой мужчина, который родом из твоей родной деревни. Вы вместе ходили в детский сад, в школу, играли на улице. И ты должна прекратить любить и бросить своего мужа и начать любить этого мужчину только потому, что он с твоей малой родины. А иначе тебе должно быть стыдно! Ты что ненормальная?»

Глупо звучит, правда? Как и ваш вывод про болельщика «Спартака» со стажем. Вы сами или ваши близкие, когда в магазин идете, продукты только уфимского производства покупаете? Наверняка нет. Потому что вам они могут просто не нравится, быть менее вкусными, чем аналогичные продукты, произведенные в других регионах.

А почему так? Вам не стыдно? Вы чему своих близких учите? Не любить свой город? А на машине на какой вы ездите? На отечественной? Или все-таки на иномарке? А почему? Вам не стыдно? Вы чему окружающих учите? Не любить свою страну?

Глупые примеры, правда? Как и ваш вывод про болельщика «Спартака» со стажем.

Есть такая отличная фраза «Сердцу не прикажешь». И вы про нее забыли. Вот что вы правильно сказали, так это то, что своего болельщика нужно воспитывать. Причем начиная с детского возраста, а не стыдить прилюдно взрослых людей, болеющих за другие клубы.

А пока воспитывать своего болельщика у вас получается плохо. И это факт. Поэтому не перекладывайте проблему с больной головы на здоровую. У нас в стране свобода выбора, и вы на нее не можете посягать и так резко и безапелляционно высказываться. Тем более в свете высокой должности, которую вы занимаете. Будьте политкорректны!»

В комментариях пользователи группы не стали поддерживать заявление администратора. Вот пару типичных высказываний.

- Давайте объективно посмотрим на происходящее, у нас футбола не было почти 50 лет, - пишет Артур Каримов. - Точнее он был, но его методично убивали. В 2017 году мне довелось участвовать в организации финала первенства России U-17 в Уфе, так вот, тогда я узнал что предыдущее подобное соревнование прошло в Уфе в 1973 году. Сколько поколений выросло без большого футбола? А сколько молодых ребят не имели шанса заиграть из-за отсутствия сильного клуба в республике? А сколько за это время похоронили стадионов? «Труд», «Строитель», стадион им.Салавата Юлаева, «Гастелло», «Нефтяник» реанимировали только в 2015.

ФК «Уфа» сегодня держится только на энтузиазме Газизова. Поверьте, я знаю о чем говорю. Не будь его, в этой группе бы обсуждали клуб ПФЛ или ФНЛ и называли бы его главной командой республики.А эмоциональность, именно этого момента, говорит только о том, что человек болеет своим делом и действительно любит его. Это его мнение, и он имеет право на него. Ваши посты ведь тоже бывают эмоциональными, а иногда даже и желчными. Эмоциональность признак неравнодушия. А в нашем футболе очень много людей равнодушных. Может быть поэтому и футбол такой.