Фото: pxhere.com
Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард стал главным тренером команды
4 июля, 18:02Спорт
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Экс-полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард получил должность главного тренера команды.
В пресс-службе «Челси» рассказали, что 41-летний спортсмен подписал контракт на три года на стадионе «Стэмфорд Бридж». Об этом информирует RNS.
Фрэнк Лэмпард сменил на посту главного тренера ФК «Челси» итальянца Маурицио Сарри. Последний сейчас стал наставником игроков туринского «Ювентуса».
Сам Фрэнк Лэмпард играл за «Челси» с 2001 по 2014 год. За это время он поучаствовал в 429 матчах и забил 147 голов. В 2018-2019 годах Лэмпард возглавлял «Дерби Каунти».
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