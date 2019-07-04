Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард стал главным тренером команды

В пресс-службе «Челси» рассказали, что 41-летний спортсмен подписал контракт на три года на стадионе «Стэмфорд Бридж». Об этом информирует RNS.

Сам Фрэнк Лэмпард играл за «Челси» с 2001 по 2014 год. За это время он поучаствовал в 429 матчах и забил 147 голов. В 2018-2019 годах Лэмпард возглавлял «Дерби Каунти».