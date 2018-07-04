«Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо»

Полный календарь сезона 2018/2019 будет представлен завтра, 5 июля. Стал известен соперник подопечных Николая Цулыгина в первой домашней игре регулярного чемпионата КХЛ. 12 сентября на домашней арене они сыграют с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. До этого матча уфимцы проведут выездные встречи против команд Западной Конференции. Уже завтра, в 14 часов по уфимскому времени, станет известен полный календарь сезона КХЛ 2018/2019.