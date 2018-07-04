Наставник российских биатлонистов перешел в сборную Канады

Россиянин получил должность помощника главного тренера мужской сборной Канады по биатлону Маттиаса Аренса. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».

В Федерации биатлона Канады отметили, что Ланцов очень разносторонний человек, имеющий огромный опыт в стрельбе. Эксперты WADA подтвердили, что российский тренер никогда не был замешан в допинговых скандалах и не находился под следствием.

В Союзе биатлонистов России (СБР) были удивлены решением Ланцова сменить место работы. По словам российских спортивных чиновников, у них с тренером была «договоренность» о продолжении сотрудничества, хотя бы до конца будущего сезона.

До настоящего времени Ланцов тренировал резервный состав сборной. Однако в этом сезоне ему собирались дать под шефство женскую команду. Тренер должен был готовить их по стрельбе.

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что Ланцов никому не говорил о своих переговорах с канадцами. Ранее похожая ситуация произошла с еще одним российским наставником Сергеем Башкировым. Того тоже хотели сделать тренером по стрельбе резервной сборной России по биатлону. Однако мужчина предпочел работу со сборной Южной Кореи.