Наставник российских биатлонистов перешел в сборную Канады
Накануне стало известно, что главный тренер сборной России по биатлону Павел Ланцов будет работать со сборной Канады.
Россиянин получил должность помощника главного тренера мужской сборной Канады по биатлону Маттиаса Аренса. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».
В Федерации биатлона Канады отметили, что Ланцов очень разносторонний человек, имеющий огромный опыт в стрельбе. Эксперты WADA подтвердили, что российский тренер никогда не был замешан в допинговых скандалах и не находился под следствием.
В Союзе биатлонистов России (СБР) были удивлены решением Ланцова сменить место работы. По словам российских спортивных чиновников, у них с тренером была «договоренность» о продолжении сотрудничества, хотя бы до конца будущего сезона.
До настоящего времени Ланцов тренировал резервный состав сборной. Однако в этом сезоне ему собирались дать под шефство женскую команду. Тренер должен был готовить их по стрельбе.
Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что Ланцов никому не говорил о своих переговорах с канадцами. Ранее похожая ситуация произошла с еще одним российским наставником Сергеем Башкировым. Того тоже хотели сделать тренером по стрельбе резервной сборной России по биатлону. Однако мужчина предпочел работу со сборной Южной Кореи.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уже назвал уход Ланцова большой потерей. Между тем, главным тренером женской сборной РФ по биатлону стал Виталий Норицын. Наставником по стрельбе был назначен Николай Загурский.