Данил Лысенко из Башкирии завоевал "серебро" на турнире Венгрии

Наш прыгун в высоту показал результат 2,32 метра. Лысенко выступал на турнире в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Белоречанин, ныне представляющий Московскую область, стал вторым. Лучший результат у Мутаз Эсса Баршима из Катара, который взял планку 2,40 метра. Третьим стал австралиец Брендон Старк, прыгнувший как и Лысенко на 2,32 метра, использовав на одну попытку больше. Следующим стартом для Данила Лысенко будет 8-й этап «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 июля в Лозанне.