Семак: Кроме слов благодарности есть только небольшая грусть в глазах

Встреча прошла сегодня в Уфе в Доме Республики, сообщили в пресс-службе главы региона.

Рустэм Хамитов поблагодарил Сергея Семака за плодотворную работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Уфа», пожелал ему успехов в новом клубе и вручил ему благодарственное письмо главы республики.

Сергей Семак в свою очередь выразил благодарность главе республики и руководству клуба за то, что поверили в него и дали возможность реализовать себя в качестве наставника такой стремительно развивающейся команды.

- Конечно, после окончания сезона всё произошло достаточно быстро, - сказал Сергей Семак журналистам. - Не ожидал, что так быстро покину Башкирию. Есть небольшая грусть: оставлять команду, город, к которому привыкли я и моя семья. Но прекрасно понимаю, что для меня это всё-таки шаг вперёд. Постараюсь приложить все усилия для того, чтобы сделать что-то хорошее для моего нового клуба.

- И руководству республики, и руководству футбольного клуба, и команде болельщиков хочу сказать огромное спасибо за прекрасное, непростое время, - сказал Сергей Семак. - Думаю, что не бывает простого времени или лёгких матчей. Тем не менее команда заслужила играть в квалификации Лиги Европы. Это результат общего тяжёлого ежедневного труда.

Он выразил надежду, что выход «Уфы» в Лигу Европы «послужит толчком к развитию футбола, строительству нового стадиона, улучшению инфраструктуры и вниманию со стороны болельщиков, журналистов – всех тех, кому небезразличен футбол».