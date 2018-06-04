Из тренерского штаба «Уфы» вслед за Семаком уйдут еще два человека

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что тренерский штаб клуба покинут два специалиста, Александр Низелик и Мария Бурова.

- Александр (Низелик), как понимаю, окажется в «Зените», - сказал Шамиль Газизов.

На вопрос, определился ли клуб с новым главным тренером, Шамиль Газизов ответил: