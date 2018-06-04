Из тренерского штаба «Уфы» вслед за Семаком уйдут еще два человека
Сегодня, 14:46СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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Это помощник главного тренера Александр Низелик и тренер-реабилитолог Мария Бурова.
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Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что тренерский штаб клуба покинут два специалиста, Александр Низелик и Мария Бурова.
- Александр (Низелик), как понимаю, окажется в «Зените», - сказал Шамиль Газизов.
На вопрос, определился ли клуб с новым главным тренером, Шамиль Газизов ответил:
- Еще нет. Не знаю, по какой причине все решили, что коллектив возглавит именно Томаров. Кандидатуры есть, думаю, все объявим к концу недели.
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