Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам в Польше

Тамара Тансыккужина, представлявшая Россию на матче на звание чемпионки мира по стоклеточным шашками, одержала победу над полькой Наталией Садовской. Об этом сообщает «Чемпионат».

В польском городе Варшава накануне завершился матч на звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам между действующей чемпионкой Тамарой Тансыккужиной и претенденткой Наталией Садовской из Польши. По данным «Чемпионата», спортсменки встретились друг с другом впервые. В решающем раунде Садовская вышла вперед и набрала 54 очка, однако Тансыккужина сравняла счет, а затем одержала победу партией с укороченным контролем времени. Россиянка стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шахматам. Матч между Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовоской прославился тем, что во время четвертого раунда секретарь Яцек Павлицкий убрал наклейку с триколором, а после забрал флаг России со стола. Тогда россиянка проиграла со счетом 0:12. Напомним, Тамара Тансуккужина является уроженкой Набережных Челнов, однако с 2002 года проживает в Уфе. С 1999 года она выступает за профессиональный шашечный клуб «Башнефть».

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