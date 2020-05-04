WADA завершило расследование, 145 российских спортсменов под подозрением

WADA опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Советский спорт».

В пресс-релизе отмечено, что манипуляция данными Московской антидопинговой лаборатории касается 145 из 298 спортсменов. Всего было собрано 24 терабайта информации, что эквивалентно 400 000 часам музыки или 5 200 DVD.

Собранные данные были разосланы в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов за нарушение антидопинговых правил или нет.

Напомним, что в декабре прошлого года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира).