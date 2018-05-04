Украина обещала МОК не бойкотировать соревнования в России

Бойкотировать спортивные события Киев больше не будет. Об этом пишет портал rns.online.

Несколько недель назад глава Минспорта Украины запретил украинским спортсменам выезжать на соревнования, проводимые в России. Одновременно с этим Киев перестал пускать к себе российских атлетов. В ситуацию вмешался МОК. Переговоры велись на всех уровнях, вплоть до президента Украины. В результате украинским спортсменам дали разрешение выезжать в Россию, а российским — приезжать в Украину, сказал Бах.

Спортивный чиновник сообщил, что произошедшее это не первый случай, когда турниры бойкотируют по политическим причинам. МОК подобного не допустит. Политики не должны использовать спорт для достижения своих целей. Спортивные мероприятия должны объединять людей.