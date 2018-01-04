Сегодня «Салават Юлаев» сразится со «Спартаком»

Матч начнется в 19.00 по уфимскому времени.

Сегодня ХК «Салават Юлаев» сыграет свой первый в этом году матч, следует из сообщения на сайте клуба. Соперник – московский «Спартак». Игра пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец» Москва. Начало в 19.00 по уфимскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть в эфире БСТ и Матч ТВ.