Шесть игроков «Салавата Юлаева» не смогли сыграть в Хельсинки из-за запрета властей

По прилету в Хельсинки уфимская команда сдала тесты на коронавирус, которые дали один предварительно положительный результат, сообщает «Советский спорт».
После этого местные власти ввели ограничительные меры и позволили сыграть только тем игрокам, у которых были обнаружены антитела. В свою очередь защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин были не допущены до игры.
В итоге «Салават Юлаев» остался с пятью защитниками и 11 форвардами и потерпел поражение.