Шесть игроков «Салавата Юлаева» не смогли сыграть в Хельсинки из-за запрета властей

Шесть игроков «Салавата Юлаева» не смогли сыграть в Хельсинки из-за запрета властей

Вчера, 16:54СпортPhoto: pixabay.com
«Салават Юлаев» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:3) в неполном составе.

По прилету в Хельсинки уфимская команда сдала тесты на коронавирус, которые дали один предварительно положительный результат, сообщает «Советский спорт».

После этого местные власти ввели ограничительные меры и позволили сыграть только тем игрокам, у которых были обнаружены антитела. В свою очередь защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин были не допущены до игры.

В итоге «Салават Юлаев» остался с пятью защитниками и 11 форвардами и потерпел поражение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы