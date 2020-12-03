Шесть игроков «Салавата Юлаева» не смогли сыграть в Хельсинки из-за запрета властей

После этого местные власти ввели ограничительные меры и позволили сыграть только тем игрокам, у которых были обнаружены антитела. В свою очередь защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин были не допущены до игры.