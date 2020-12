Шесть игроков «Салавата Юлаева» не смогли сыграть в Хельсинки из-за запрета властей

«Салават Юлаев» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:3) в неполном составе.

По прилету в Хельсинки уфимская команда сдала тесты на коронавирус, которые дали один предварительно положительный результат, сообщает «Советский спорт». После этого местные власти ввели ограничительные меры и позволили сыграть только тем игрокам, у которых были обнаружены антитела. В свою очередь защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин были не допущены до игры. В итоге «Салават Юлаев» остался с пятью защитниками и 11 форвардами и потерпел поражение.

