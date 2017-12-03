«Салават Юлаев» обыграл в Уфе минское «Динамо»

Что говорят о победе Вестерлунд, Макаров и Арзамасцев.

Вчера, 2 декабря, уфимский «Салават Юлаев» принимал на домашнем льду минское «Динамо». Голкипер уфимцев Бен Скривенс вновь, как и в предыдущем матче с «Ак Барсом» сумел сохранить ворота сухими, а «юлаевцы» забили две безответные шайбы в ворота гостей.

Первый и третий период прошли без заброшенных шайб, во втором периоде отличились Линус Умарк и Глеб Кузьмин. 2:0 – с таким счетом «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд так прокомментировал ход игры:

- Начало было очень сложным, Минск доминировал в первом периоде. Во втором периоде мы сыграли умнее в защите, реализовали свои моменты. Конечно, Скривенс был сегодня очень хорош. Он был ключевым игроком у нас.