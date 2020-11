Руководство екатеринбургской «Уралочки» приняло решение не принимать участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает «Советский спорт», причиной данного решения стала сложная эпидемиологическая ситуация. «Мы очень сильно расстроены, но у нас сейчас очень остро стоит вопрос пандемии коронавируса. Чтобы хоть как-то обезопасить команду, мы и не будем участвовать в Лиге чемпионов», – сказала генеральный директор команды Валентина Огиенко. В нынешнем сезоне «Уралочка» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter