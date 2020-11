Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал выступления команды в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне мы как никогда близки к тому, чтобы стать чемпионами, – приводит «Советский спорт» слова Соломатина. – Сейчас у клуба собрался качественный состав и длинная скамейка. Конечно, не все в игре пока идеально. Например, считаю, что хромает реализация. Если армейцы прибавят в этом компоненте, то результаты станут еще лучше» Отметим, что после 13 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая на одно очко «Зенит» и «Спартак».

