В Башкирии провели разведку маршрута горного ультрамарафона ТрансУрал 2.0

Проверка готовности маршрута международного горного ультрамарафона заняла всего два дня.

Группа блогеров и спорстсменов закончила разработку маршрута гонки ТрансУрал 2.0, проведение которой намечено на июнь следующего года. Об этом сообщил известный блогер и турист Раис Габитов.

По его словам, участники разведки лично преодолели разные участки трассы, проверили местоположение базовых лагерей и логистику, уточнили дизайн гонки.

- В финале нашей разведки мы лично в Уфе встретились с министром спорта Башкирии Андреем Ивановичем Иванютой и заручились поддержкой этого удивительного человека, которому не нужно объяснять, что такое трейлраннинг и скайраннинг, так как он сам альпинист с опытом восхождений на семитысячники, - сообщил Раис Габитов.

Один из участков ультрамарафона. Фото: Раис Габитов

Уточним, что новая четырехлетняя серия международного горного ультрамарафона ТрансУрал, по планам организаторов, должна стартовать в будущем году 8 июня и продлиься до 12 июня. 9 июня предполагается выездной старт в районе озера Банное, на 10 июня намечен забег на гору Куркак, в следующие дни участники марафона одолеют маршруты около хребтов Крака и Кумардак. Таким образом общая протяженность маршрута превысит 100 км.

- Ребята, это будет круто! Каждый день гонки будет не похож на другой. Будут меняться места, горы, почва, растительность. Южный этап будет самым масштабным, его выгодно будет​ отличать развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность. Такой ТрансУрал вы еще не видели! – пообещал аудитории Раис Габитов.

По его словам, регистрация участников будущего ультрамарафона начнется уже в ноябре.