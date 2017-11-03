В Башкирии провели разведку маршрута горного ультрамарафона ТрансУрал 2.0
Группа блогеров и спорстсменов закончила разработку маршрута гонки ТрансУрал 2.0, проведение которой намечено на июнь следующего года. Об этом сообщил известный блогер и турист Раис Габитов.
По его словам, участники разведки лично преодолели разные участки трассы, проверили местоположение базовых лагерей и логистику, уточнили дизайн гонки.
- В финале нашей разведки мы лично в Уфе встретились с министром спорта Башкирии Андреем Ивановичем Иванютой и заручились поддержкой этого удивительного человека, которому не нужно объяснять, что такое трейлраннинг и скайраннинг, так как он сам альпинист с опытом восхождений на семитысячники, - сообщил Раис Габитов.
Уточним, что новая четырехлетняя серия международного горного ультрамарафона ТрансУрал, по планам организаторов, должна стартовать в будущем году 8 июня и продлиься до 12 июня. 9 июня предполагается выездной старт в районе озера Банное, на 10 июня намечен забег на гору Куркак, в следующие дни участники марафона одолеют маршруты около хребтов Крака и Кумардак. Таким образом общая протяженность маршрута превысит 100 км.
- Ребята, это будет круто! Каждый день гонки будет не похож на другой. Будут меняться места, горы, почва, растительность. Южный этап будет самым масштабным, его выгодно будет отличать развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность. Такой ТрансУрал вы еще не видели! – пообещал аудитории Раис Габитов.
По его словам, регистрация участников будущего ультрамарафона начнется уже в ноябре.
Справка. ТрансУрал - первый и крупнейший в России международный многодневный горный ультрамарафон - это гонка, которая растягивается на четыре года. Каждый год участники за четыре дня пробегают живописный маршрут вдоль границы двух частей света - Европы и Азии. ТрансУрал проводится с 2014 года, за это время дистанцию длиной 430 км по самым живописным районам Урала: Южного (в 2014 году), Среднего (в 2015 году) и Северного (в 2016 году) - преодолели более 500 человек из 12 стран. В прошлом году первая четырехлетняя серия ультрамарафона ТрансУрал завершилась приполярным этапом в 2017 году. В рамках этой гонки прошел первый в истории забег на высшую точку Уральского хребта — гору Народная высотой 1895 метров. В 2018 году начнется новая четырехлетняя серия гонки.