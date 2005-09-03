Развлечения Тайсона обошлись Одессе в ,5 млн.

Сами понимаете: просто так, за горилку и сало, скандально известная звезда бокса не будет целую неделю изображать “лучшего друга” одесских властей.По возвращении из Киева, по словам очевидцев, Тайсон больше города не покидал. Да и когда ему? Днем Майк выполнял культурную программу. Например, выпускал голубя мира в ДЮСШ — детско-юношеской спортивной школе, бесплатно рекламировал одесское мороженое в морском порту… А вечерами, по слухам, проводил время в тесной компании местной политической элиты. Коньяк и водка в резиденции “Аркадия” и высоких кабинетах лились рекой. Неплохо “отрывался” Майк и на вечеринках на яхте, где собирались его друзья из местного клуба тайского бокса и девицы, услужливо предоставленные властями города. После первого “прокола” — когда девушка не смогла удовлетворить все запросы боксера — приглашающая сторона стала более внимательной. Тайсону обеспечивали возможность самому выбрать подругу из целого сонма “жриц любви”. Докучливые папарацци, несмотря на предупреждения охраны Тайсона, пытались зафиксировать каждый шаг, прыг и тем более “трах” особы под ликом “инкогнито”. Некоторым это удавалось… Говорят, Тайсон пообещал фанатам под занавес своего пребывания устроить показательный бой. Если он и в самом деле будет в состоянии сделать это после всего “пережитого” в Одессе, то значит, его еще рано списывать со счетов.Игорь ПОПОВ.