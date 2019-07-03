Футбольный клуб «Уфа» покинули два игрока: Пауревич и Безденежных
Иван Пауревич уедет в Германию, а Игорь Безденежных – в Ростовскую область.
Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич перейдет в немецкий клуб «Зандхаузен», выступающий во второй Бундеслиге, сообщается на портале prosportstory.
Хорватский футболист в истории клуба отметился двумя голами в последнем матче сезона 2015/2016 против московского «Спартака», которые фактически оставили «Уфу» в премьер-лиге. Он провел в уфимском клубе практически 5 лет, сыграл 133 матча (третий показатель в истории) и забил 13 голов (четвертый показатель).
Футбольный клуб разместил на своей странице Вконтакте видео про своего полузащитника.
Второй игрок, воспитанник уфимского футбола полузащитник Игорь Безденежных, ушел в ФК «Чайка» (Песчанокопское, Ростовская область) на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского клуба. ФК «Чайка» в новом сезоне дебютирует в ФНЛ.