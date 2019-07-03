Фото: pxhere.com
Бразилия стала победителем в ½ финала Кубка Америки по футболу
3 июля, 16:50Спорт
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Футболисты из Бразилии обыграли противников из Аргентины на полуфинальной игре Кубка Америки.
Счёт встречи в Белу-Оризонти - 2:0, сообщает газета "Известия" 3 июля.
Голы матча принадлежат Габриэлу Жезусу и Роберто Фирмино. Они были забиты на 19 и 71 минуте соответственно.
Финальная игра Кубка пройдет 7 июля.
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