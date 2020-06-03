СКА оказался на две строки ниже в рейтинге лучших клубов Европы

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Знаменитый хоккейный портал HockeyArchives обнародовал ежегодно подготавливаемый рейтинг лучших команд Европы по результатам закончившегося сезона.
На первом месте списка оказался московский ЦСКА. Этот клуб стоит во главе рейтинга уже второй год подряд. На второй строке – «Лулео» из Швеции, на третьей – «Ак Барс» из Казани.
Как пишет Newia, СКА из Санкт-Петербурга попал на четвертую позицию, опустившись в сравнении с рейтингом прошлого года на две ступени. Замыкает пятерку «Кярпят» из Финляндии. В топ-10 также вошли еще два клуба Континентальной хоккейной лиги – «Барыс» и «Динамо» из Москвы, занимающие соответственно 9-ю и 10-ю строчки рейтинга.
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