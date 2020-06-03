СКА оказался на две строки ниже в рейтинге лучших клубов Европы

На первом месте списка оказался московский ЦСКА. Этот клуб стоит во главе рейтинга уже второй год подряд. На второй строке – «Лулео» из Швеции, на третьей – «Ак Барс» из Казани.

Как пишет Newia, СКА из Санкт-Петербурга попал на четвертую позицию, опустившись в сравнении с рейтингом прошлого года на две ступени. Замыкает пятерку «Кярпят» из Финляндии. В топ-10 также вошли еще два клуба Континентальной хоккейной лиги – «Барыс» и «Динамо» из Москвы, занимающие соответственно 9-ю и 10-ю строчки рейтинга.