Правление СБР объявило о выборах нового президента

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) обвинило Драчева в «управленческом коллапсе».
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу СБР, выборы нового президента организации пройдут 11 июля.
Отмечается, что поводом для созыва внеочередной отчетно-выборной конференции, стал «управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов».
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