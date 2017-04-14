«Уфа» сегодня сыграет с «Зенитом» на стадионе «Нефтяник»

Сегодня, 3 июня, в 18.00 начнется матч чемпионата Башкирии по футболу «Уфа-Д» - «Зенит» (Салават).

Сегодня, 3 июня, на уфимском стадионе «Нефтяник» молодежный состав Школы ФК «Уфа» (Уфа-2000) в матче 4-го тура Чемпионата Республики Башкортостан по футболу встретится с ФК «Зенит» (Салават), сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Уфа».

Начало матча - в 18.00 местного времени. Вход свободный, пройти на матч можно через 17-ый сектор.

По итогам трех туров команды располагаются в середине турнирной таблицы :«Уфа-дубль» имеет в своем активе 6 очков, «Зенит» - 4.

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