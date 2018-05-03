В «Салават Юлаев» перешел защитник Илья Назаревич

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Защитник подписал контракт с командой на один год.
Сюжеты: Болеем за наших
«Салават Юлаев» заключил двустороннее соглашение с защитником Ильей Назаревичем, который в прошедшем сезоне стал лучшим бобмардиром среди защитников в плей-офф ВХЛ, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Илья Григорьевич Назаревич родился 26 мая 1992 года в городе Волноваха Донецкой области. Играл в ХК «Могилёв», «Буран», «Зауралье», ЦСК ВВС, «Ижсталь», «Неман», «Химик» и «Динамо». Является обладателем Кубка Братины 2017/18 годов.
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