ФК «Уфа» подал заявку на прохождение лицензирования в еврокубках

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил «Спорт-Экспрессу», что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках. - Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще «Спартак» претендовал на Кубок России.

- Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь, мы подали заявку еще пару месяцев назад, – рассказал «Спорт-экспрессу» Шамиль Газизов.

Такую же заявку, по данным издания, подал и тульский «Арсенал».

Ранее, когда «Спартак» еще участвовал в розыгрыше Кубка России, «Уфа» могла попасть в Лигу Европы уже в следующем сезоне. При условии, что она займет в чемпионате России шестое место, а «Спартак» выиграет кубок.

Но московский клуб вылетел на стадии полуфинала, и теперь в зону еврокубков попадают только пять первых команд премьер-лиги и победитель Кубка России. Хотя некие призрачные шансы попасть в еврокубки у шестой команды остаются.

Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что если курский «Авангард» или «Тосно», которые вышли в финал Кубка России, не пройдут лицензирование, то это право получит шестая команда РФПЛ. Таков регламент. А не пройти лицензирование клубы могут, если они не выполнят условия финансового «фэйр-плей».

Что такое финансовый «фэйр-плей»

Финансовый «фэйр-плей» был одобрен в 2010-м и действует с 2011 года, сообщается на официальном сайте УЕФА. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. Иными словами, они должны подтвердить, что у них оплачены все счета.

С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность - то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.

Клубам разрешено тратить за расчетный период (три года) на пять миллионов евро больше, чем они зарабатывают. В определенной степени они могут тратить даже больше до 30 млн евро, если только все траты полностью покрываются напрямую вложениями/платежами владельца (или владельцев) клуба или связанной с ним компании.

В июне 2015 года в правила финансового «фэйр-плей» были внесены поправки. С этого момента в поле зрения специальной комиссии впервые попали не только участники еврокубков, но также клубы, которые только собираются играть в еврокубковых турнирах в будущем.

Какова ситуация в клубах-финалистах Кубка России

В «Тосно» существуют проблемы с выплатой зарплаты игрокам. В этом году был момент, когда игроки потребовали объяснений от руководства клуба. В феврале они были готовы бойкотировать тренировки из-за долгов. Позже часть долгов была выплачена.

Генеральный директор ФК «Тосно» Вячеслав Матюшенко так прокомментировал «Чемпионату» информацию о том, что победитель Кубка России может быть не допущен до участия в Лиге Европы в сезоне 2018/2019:

- В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет, они должны играть в Европе. Это спортивный принцип. Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более всё решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма.

Курский футбольный клуб «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках и не собирается отказываться от путевки в Лигу Европы, если выиграет Кубок России, заявил РИА Новости пресс-атташе курской команды Кирилл Лунин.

- Пройдет ли наша арена лицензирование для участия в Лиге Европы, пока говорить рано. Мы очень надеемся, что сможем усовершенствовать стадион, внести коррективы. "Авангард" в первую очередь играет для болельщиков. Мы не хотим, чтобы курская команда играла в условном Саранске, Воронеже, Москве или где-то еще, - сказал Лунин.

Вместо выводов

«Уфа» уже ставит перед собой задачу выхода в еврокубки, об этом гендиректор клуба Шамиль Газизов заявил 23 апреля на открытии курсов по спортивному менеджменту. Но это задача на следующий сезон.

Конечно, теоретически есть шанс, что победитель Кубка России не пройдет в Лигу Европы из-за несоблюдения правил финансового «фэйр-плей». Но это небольшой шанс.

Кроме того «Уфе», чтобы сохранить этот минимальный шанс, надо остаться на шестом месте в турнирной таблице. Пока же рано говорить об этом.