Вестерлунд продолжит тренировать «Салават Юлаев»

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Напомним, недавно вопрос о продолжении контракта с Вестерлундом был под вопросом.
Финский тренер Эркка Вестерлунд продолжит работать с хоккейным клубом «Салават Юлаев», сообщает «Чемпионат».
Контракт подписан по схеме «1+1» с возможностью продления еще на сезон при взаимной договоренности сторон. Команда комплектуется с учетом пожеланий тренера. Сам Вестерлунд хотел продолжить работать в Уфе, а уфимское руководство решило не делать резких движений.
Напомним, после матчей «Салават Юлаев» с «Трактором» Эркка Вестерлунд не был уверен в дальнейшем сотрудничестве с уфимской командой.
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