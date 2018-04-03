Вестерлунд продолжит тренировать «Салават Юлаев»

Контракт подписан по схеме «1+1» с возможностью продления еще на сезон при взаимной договоренности сторон. Команда комплектуется с учетом пожеланий тренера. Сам Вестерлунд хотел продолжить работать в Уфе, а уфимское руководство решило не делать резких движений.