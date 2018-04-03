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Вестерлунд продолжит тренировать «Салават Юлаев»
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Вестерлунд продолжит тренировать «Салават Юлаев»

Сегодня, 10:53СпортРустэм Башкирцев
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