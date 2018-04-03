Олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс в Уфе

Сегодня, 3 апреля, в Республиканской школе-интернате №5 в Уфе трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для юных спортсменов из Уфы и других городов республики. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава Уфы Ирек Ялалов отметил, что сегодня у молодых спортсменов есть уникальная возможность пообщаться и получить навыки лучшего спортивного мастерства у Александра Карелина. А чуть ранее, на утренней оперативке, мэр башкирской столицы рассказал, что сам когда-то занимался греко-римской борьбой, и поэтому очень рад встрече с прославленным спортсменом.

Еще один мастер-класс в этот день прошел на базе уфимской спортшколы олимпийского резерва №4. Секретами своего мастерства поделился чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог.