Олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс в Уфе
На встречу с ним приехали юные спортсмены не только из Уфы, но и из других городов страны.
Сегодня, 3 апреля, в Республиканской школе-интернате №5 в Уфе трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для юных спортсменов из Уфы и других городов республики. Об этом сообщили в администрации Уфы.
Обращаясь к участникам мероприятия, глава Уфы Ирек Ялалов отметил, что сегодня у молодых спортсменов есть уникальная возможность пообщаться и получить навыки лучшего спортивного мастерства у Александра Карелина. А чуть ранее, на утренней оперативке, мэр башкирской столицы рассказал, что сам когда-то занимался греко-римской борьбой, и поэтому очень рад встрече с прославленным спортсменом.
Еще один мастер-класс в этот день прошел на базе уфимской спортшколы олимпийского резерва №4. Секретами своего мастерства поделился чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог.
Напомним, мастер-классы знаменитых спортсменов проходят в Уфе в рамках проведения V Общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации».