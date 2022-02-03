Руководство СБР считает, что эмоции не помешают российским спортсменам

Кроме того, не совсем понятно, в какой форме подошел к соревнованиям Эдуард Латыпов, пропустивший два из последних трех этапов Кубка мира в связи с карантином. Практически все члены команды, уже протестировавшие олимпийскую трассу, жалуются на сильный холод и ветер.