Руководство СБР считает, что эмоции не помешают российским спортсменам

Руководство СБР считает, что эмоции не помешают российским спортсменам
Руководство СБР считает, что эмоции не помешают российским спортсменам
Сегодня, 19:58СпортФото: pxhere.com
Руководство СБР считает, что эмоции не помешают российским спортсменам добиться успеха на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает “Советский спорт” со ссылкой на ТАСС, по словам главы Союза Виктора Майгурова, несмотря на то, что для многих представителей сборной России нынешние Игры станут первыми в карьере, он верит, что биатлонисты подойдут к стартам с холодной головой.

Добавим, головной боли тренерам добавила замена Валерии Васнецовой, сдавшей положительный тест на коронавирус в аэропорту китайской столицы по прилете, на Евгению Буртасову, у которой даже не были оформлены все необходимые для вылета в Пекин документы.

Кроме того, не совсем понятно, в какой форме подошел к соревнованиям Эдуард Латыпов, пропустивший два из последних трех этапов Кубка мира в связи с карантином. Практически все члены команды, уже протестировавшие олимпийскую трассу, жалуются на сильный холод и ветер.

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