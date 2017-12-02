На матче уфимцев с пермяками футбольных фанатов угостят кашей и чаем

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"Амкар" сразится с "Уфой" уже завтра.
Завтра, 3 декабря, футбольный клуб «Уфа» сыграет на стадионе «Нефтяник» с футбольным клубом пермяков «Амкаром».
Гостей угостят кашей и горячим чаем. Матч начнется в 16:00 по местному времени, однако организаторы просят подойти фанатов за час до начала, поскольку подготовили для них насыщенную развлекательную программу. Вход на поединок абсолютно свободный для всех.
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