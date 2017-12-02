На матче уфимцев с пермяками футбольных фанатов угостят кашей и чаем

"Амкар" сразится с "Уфой" уже завтра.

Гостей угостят кашей и горячим чаем. Матч начнется в 16:00 по местному времени, однако организаторы просят подойти фанатов за час до начала, поскольку подготовили для них насыщенную развлекательную программу. Вход на поединок абсолютно свободный для всех.