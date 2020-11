Сборная России может пропустить этапы Кубка мира по лыжным гонкам из-за коронавируса

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в конце ноября в финской Руке.

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «Советскому спорту» рассказал о трудностях, с которыми столкнулись организаторы и участники Кубка мира из-за пандемии коронавируса. «Пока страны Евросоюза дали добро на проведение соревнований, – сообщил Бородавко. – Но выставили жесткие требования – не меньше, чем за две недели прибыть в страну. Также обязательна сдача тестов по приезде и перед стартом. Но ситуация постоянно меняется, вполне возможно, что какая-то из стран закроет въезд для иностранцев. FIS поработала со всеми странами, которые принимают этапы Кубка мира. По одной информации, ограничения касаются только туристов. И вроде бы все страны-организаторы этапов подписали все необходимые документы. По другим источникам, шведы пока разрешили въезд только сборным стран, входящим в Евросоюз. А спортсмены из стран, не входящих в Евросоюз, не получат допуск на шведские этапы. Данная мера касается не только нашей команды, также сборных США, Белоруссии, Казахстана и т.д. Но пока стопроцентной информации нет».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter