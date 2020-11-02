Сборная России может пропустить этапы Кубка мира по лыжным гонкам из-за коронавируса

FIS поработала со всеми странами, которые принимают этапы Кубка мира. По одной информации, ограничения касаются только туристов. И вроде бы все страны-организаторы этапов подписали все необходимые документы. По другим источникам, шведы пока разрешили въезд только сборным стран, входящим в Евросоюз. А спортсмены из стран, не входящих в Евросоюз, не получат допуск на шведские этапы. Данная мера касается не только нашей команды, также сборных США, Белоруссии, Казахстана и т.д. Но пока стопроцентной информации нет».