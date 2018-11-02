В Уфе в перерыве между волейбольными матчами скончался судья-информатор
Сегодня, 14:07СпортНадежда ВалитоваФото: Бизнес-Онлайн
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Уже после первого матча 72-летнему Олегу Маничеву стало плохо.
Как сообщает «Бизнес-Онлайн», у мужчины начались боли в сердце. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Приехавшая на место реанимация уже не успела ему помочь. Мужчина скончался на месте.
Известно, что Олег Маничев работал администратором «Нефтяника Башкортостана» и много лет работал судьей-информатором на домашних матчах уфимского «Урала».
Редакция Медиакорсети приносит соболезнования родным и близким Олега Маничева.
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