«Уфа-Алиса» проиграла чемпиону

В первые же соперники календарь турнира определил гранда европейского гандбола — «Ростов-Дон». Судите сами, бюджет ростовской команды, по некоторым данным, 300 миллионов рублей. У уфимского клуба в десять раз меньше.

В составе «Ростов-Дона» выступает практически весь цвет отечественного женского гандбола во главе с самой Анной Вяхеревой, которую нередко называют гандбольным Месси. Свое негласное прозвище она подтвердила и в Уфе, хозяйничая на площадке 32-й сипайловской спортивной школы. Ее знаменитые финты смотрел полный зал.

Фото: СГК "Уфа-Алиса"

Кроме того, болельщики увидели в деле других не менее статусных игроков: Юлию Манагарову, олимпийских чемпионок Рио Анну Сень, Владлену Бобровникову, Марину Судакову и чемпионку мира Ксению Макееву, которая начала делать первые шаги в гандболе именно в Уфе, в СШОР № 13 — «Алиса». Звездные россиянки, разбавленные качественными легионерками, делали на площадке все что хотели, вчистую переиграв своих менее опытных соперниц.

Фото: СГК "Уфа-Алиса"

Для «Уфа-Алисы» игра с действующим чемпионом и самым титулованным клубом России последних лет, стала отличным мастер-классом. Уфимки, заметно уступая в классе и сильно в возрасте, сопротивлялись как могли, забросив в ворота ростовчанок 18 мячей. Это весьма неплохой результат, учитывая с кем они играли. «Ростов-Дон» осбо не церемонясь, деловито брал ворота «Уфа-Алисы», забивая голы на любой вкус, в том числе, так называемые «воздушки».

Фото: СГК "Уфа-Алиса"