«Уфа-Алиса» проиграла чемпиону

Свой первый официальный матч в новом сезоне «Суперлиги Париматч» — Чемпионата России по гандболу среди женских команд провели подопечные Игоря Саранца.
В первые же соперники календарь турнира определил гранда европейского гандбола — «Ростов-Дон». Судите сами, бюджет ростовской команды, по некоторым данным, 300 миллионов рублей. У уфимского клуба в десять раз меньше.
В составе «Ростов-Дона» выступает практически весь цвет отечественного женского гандбола во главе с самой Анной Вяхеревой, которую нередко называют гандбольным Месси. Свое негласное прозвище она подтвердила и в Уфе, хозяйничая на площадке 32-й сипайловской спортивной школы. Ее знаменитые финты смотрел полный зал.
Кроме того, болельщики увидели в деле других не менее статусных игроков: Юлию Манагарову, олимпийских чемпионок Рио Анну Сень, Владлену Бобровникову, Марину Судакову и чемпионку мира Ксению Макееву, которая начала делать первые шаги в гандболе именно в Уфе, в СШОР № 13 — «Алиса». Звездные россиянки, разбавленные качественными легионерками, делали на площадке все что хотели, вчистую переиграв своих менее опытных соперниц.
Для «Уфа-Алисы» игра с действующим чемпионом и самым титулованным клубом России последних лет, стала отличным мастер-классом. Уфимки, заметно уступая в классе и сильно в возрасте, сопротивлялись как могли, забросив в ворота ростовчанок 18 мячей. Это весьма неплохой результат, учитывая с кем они играли. «Ростов-Дон» осбо не церемонясь, деловито брал ворота «Уфа-Алисы», забивая голы на любой вкус, в том числе, так называемые «воздушки».
В итоге на табло в конце матча светились логичные: 44:18. Естественно, в пользу чемпиона. Сегодня уфимская команда уезжает на выезд в столичный регион. 4 сентября в Москве «Уфа-Алиса» сыграет с «Лучом», 6-го, там же, с «ЦСКА», а 8-го в Звнигороде с местной «Звездой». Очередной матч в Уфе пройдет уже 11 сентября. Оппонентом «Уфа-Алисы» будет краснодарская «Кубань», еще один сильный клуб женской Суперлиги.