Победили все: в уфимском международном марафоне приняли участие около 5000 человек
Все, кто пришел на спортивный праздник, получили медали и фирменные оранжевые футболки марафона, даже совсем маленькие дети.
В Уфе подвели итоги Пятого международного марафона, состоявшегося в субботу. Известно, что на старт вышли около пяти тысяч человек от мала до велика.
Наравне с горожанами бежали и известные люди – супруга руководителя республики Каринэ Хабирова, руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, ио вице-премьера Ленара Иванова и еще ряд чиновников. Для моральной поддержки участников массового забега в Уфу приехали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк, киноактер Александр Носик и популярный певец Доминик Джокер.
После подведения спортивных итогов мероприятия выяснилось, что первое место на дистанции 42,2 км досталось Виктору Чулкову (ему 30 лет), второе – Андрею Брызгалову (42 года) и третье – Максиму Тимофееву (29 лет). У женщин лидером стала Антонина Юшина (26 лет), второй – Гульназ Сакулина (29 лет), третьей –Олеся Лазарева (28 лет).