Победили все: в уфимском международном марафоне приняли участие около 5000 человек

В Уфе подвели итоги Пятого международного марафона, состоявшегося в субботу. Известно, что на старт вышли около пяти тысяч человек от мала до велика.

Наравне с горожанами бежали и известные люди – супруга руководителя республики Каринэ Хабирова, руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, ио вице-премьера Ленара Иванова и еще ряд чиновников. Для моральной поддержки участников массового забега в Уфу приехали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, легендарный хоккейный вратарь Владислав Третьяк, киноактер Александр Носик и популярный певец Доминик Джокер.