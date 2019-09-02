ФК «Зенит» выиграл у «Спартака» в игре в рамках РПЛ

Это был матч восьмого тура Российской премьер-лиги, информирует RNS.

Единственный засчитанный гол в конце первого периода встречи отправил в ворота соперников полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

Отметим, что на 32-й минуте игры полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев также поразил ворота противника. Однако судья гол не засчитал из-за игры рукой.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками. «Спартак» расположился на шестой позиции, набрав 14 очков.