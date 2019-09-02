Фото: pxhere.com
ФК «Зенит» выиграл у «Спартака» в игре в рамках РПЛ
Вчера, 17:58Спорт
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В Москве на стадионе «Открытие Арена» игроки футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга победили местный «Спартак» со счетом 1:0.
Это был матч восьмого тура Российской премьер-лиги, информирует RNS.
Единственный засчитанный гол в конце первого периода встречи отправил в ворота соперников полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.
Отметим, что на 32-й минуте игры полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев также поразил ворота противника. Однако судья гол не засчитал из-за игры рукой.
На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками. «Спартак» расположился на шестой позиции, набрав 14 очков.
Уже 15 сентября «Спартак» сойдется с «Уралом», а «Зенит» выйдет на поле против тульского «Арсенала».
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