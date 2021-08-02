Гендиректор ЦСКА: Клуб пока не получал хорошего предложения по Влашичу

«Никола обозначил свою позицию — хочет бороться за еврокубки. Но хотеть и иметь такую возможность — две разные вещи. Клуб должен получить хорошее предложение, но на данный момент его нет. Мы не собираемся удерживать Николу во что бы то ни стало. К нему был интерес, и он есть, но пока нет предложения, которое устроило бы клуб», — приводит «Советский спорт» слова руководителя ЦСКА.