«Спасибо за всё, легенда #13»: Азамат Засеев покинул ФК «Уфа»

Накануне, 1 августа, стало известно, что полузащитник ФК «Уфа» Азамат Засеев, оторый выступал под №13 в нашем команде с момента ее основания, с 2009 года, решил расстаться с «Уфой» и дальше выступать за владикавказскую «Аланию». Кстати, он сам и является воспитанником «Алании».

Контракт с ФК «Уфа» Азамат Засеев решил расторгнуть заранее, и руководство клуба удовлетворило его просьбу. Азамат провел крайнюю тренировку в Уфе и тепло попрощался с игроками и тренерским составом.

Болельщики в соцсетях также написали немало душевных слов в адрес Азамата, сообщили, что считают его легендой и символом ФК «Уфа». Он всегда являлся настоящим лидером и на поле, и в раздевалке, возглавлял команду в качестве капитана, отлично вед себя на поле.

За восемь с половиной лет Азамат сыграл за нашу команду 196 матчей и забил 1 гол, который вывел уфимцев в полуфинал Кубка России. Сам Азамат дал большое интервью для «ФК Уфа-ТВ».