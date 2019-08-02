Реконструкцию стадиона «Шахтер» в Башкирии оценили в 246,9 млн рублей

В Башкирии объявлен тендер на выбор подрядчика для проведения реконструкции стадиона «Шахтер» в городе Кумертау. Максимальная стоимость контракта составляет 246,9 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, перед подрядчиком будет поставлена задача по сути снести старые сооружения, построенные еще в 60-х годах прошлого века, и построить на их месте новые современные, предполагается монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

Срок сдачи готового нового стадиона – осень 2020 года с гарантией на весь объект в течение пяти последующих лет.

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 августа.