Реконструкцию стадиона «Шахтер» в Башкирии оценили в 246,9 млн рублей
Вчера, 17:49СпортТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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Предстоит выбрать подрядчика для возрождения спортивного объекта в Кумертау.
Сюжеты: Болеем за наших
В Башкирии объявлен тендер на выбор подрядчика для проведения реконструкции стадиона «Шахтер» в городе Кумертау. Максимальная стоимость контракта составляет 246,9 млн рублей.
Как следует из конкурсной документации, перед подрядчиком будет поставлена задача по сути снести старые сооружения, построенные еще в 60-х годах прошлого века, и построить на их месте новые современные, предполагается монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.
Срок сдачи готового нового стадиона – осень 2020 года с гарантией на весь объект в течение пяти последующих лет.
Заявки на участие в тендере принимаются до 9 августа.
Напомним, что вопрос о строительстве нового футбольного стадиона руководством региона решено было отложить.
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