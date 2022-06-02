Будущее Педро Роши в «Спартаке» пока неясно

Будущее Педро Роши в «Спартаке» пока неясно

Будущее Педро Роши в «Спартаке» пока неясно

Вчера, 23:50
Спорт
Фото: pixabay.com
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24, агент бразильца Хэмилтон Бернард рассказал, что ситуация прояснится в июле.

Футболист принадлежит московскому «Спартаку», с которым у него действующий контракт до 30 июня 2023 года, однако с лета 2021 года выступает за «Атлетико Паранаэнсе» у себя на родине на правах аренды. Напомним, что трансфер Роши в «Спартак» считается одним из самых провальных за всю историю клуба. В Бразилии Роша отметился семью мячами и тремя голевыми передачами в 39 матчах. Москвичи заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ, однако смогли завоевать Кубок России, обыграв в финале московское «Динамо». Добавим, что по итогам сезона путевки в еврокубки не разыгрывались, поскольку отечественные клубные и национальные команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы