В Уфе пройдет спортивный праздник «Мое зеленое лето»
Сегодня, 07:40СпортМарат ГареевФото: hcsalavat.ru
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Организатор мероприятия ХК «Салават Юлаев».
Это традиционное праздничное спортивное мероприятие, проводимое ежегодно. Нынешнее состоится уже сегодня, 2 июня. Место праздничного сбора – территория ДЮСШ № 32, что в парке «Кашкадан» в Сипайлово, начало – 12:00.
В программе праздника конкурсы, автограф-сессии, мастер-классы и многое другое. Можно будет даже сыграть в хоккей с профессиональными хоккеистами из МХК «Толпар», несмотря на летний сезон. Поэтому хоккей – настольный. С подробной программой праздника можно познакомиться здесь >>>>
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Фото: hcsalavat.ru
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