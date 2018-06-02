В Уфе пройдет спортивный праздник «Мое зеленое лето»

Это традиционное праздничное спортивное мероприятие, проводимое ежегодно. Нынешнее состоится уже сегодня, 2 июня. Место праздничного сбора – территория ДЮСШ № 32, что в парке «Кашкадан» в Сипайлово, начало – 12:00.

В программе праздника конкурсы, автограф-сессии, мастер-классы и многое другое. Можно будет даже сыграть в хоккей с профессиональными хоккеистами из МХК «Толпар», несмотря на летний сезон. Поэтому хоккей – настольный. С подробной программой праздника можно познакомиться здесь >>>>