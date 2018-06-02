Новым главным тренером «Уфы» может стать тренер из Беларуси?

Об этом сообщила журналист Эвелина Степанова в своем блоге на Sports.ru.

Она опубликовала фотографию Газизова и Ганчаренко на стадионе и сопроводила ее комментарием:

- Еще вчера генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов был на рабочем месте на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана, а уже сегодня утром (1 июня - прим. ред.), по нашей информации, экстренно вылетел в Минск, где провел встречу с экс-главным тренером «Уфы» и ныне наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.

- В чем была такая неотложная необходимость встречи, пока остается непонятно, ведь рядовой рабочий вопрос можно было бы обсудить и по телефону, - заключает автор блога.

Шамиль Газизов подтвердил Медиакорсети, что он находится в Беларуси, но комментировать цель своей поездки не стал.

- Да, встречаюсь, смотрю кое-что, - сказал он по телефону.

Медиакорсеть пообщалась на эту тему со спортивными журналистами и другими людьми, и они высказали две версии причин, которые могли заставить Шамиля Газизова экстренно вылететь в Беларусь.

Это могут быть переговоры о трансфере игрока или о тренере из Беларуси, с которым хорошо знаком Ганчаренко, сказали собеседеники.

Один из собеседников Медиакорсети напомнил, что ранее Виктор Ганчаренко уже предлагал уфимскому клубу рассмотреть в качестве возможного тренера Александра Ермаковича, с которым он был хорошо знаком и как с игроком, и как с тренером.

Кто такой Александр Ермакович

В качестве игрока Ермакович в составе БАТЭ становился 5-кратным чемпионом Беларуси (1999, 2002, 2006, 2007, 2008), обладателем Кубка страны (2006).

Сразу после игровой карьеры с 2009 года Ермакович вошел в тренерский штаб Виктора Ганчаренко, которому и ассистировал вплоть до октября 2013 года.

В эти годы БАТЭ четырежды становился чемпионом страны (2009, 2010, 2011, 2012), побеждал в Кубке (2010) и Суперкубке страны (2010, 2011, 2012), выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов (2011/12, 2012/13) и Лиги Европы (2009/10, 2010/11), в 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13).

Затем Ермакович с 2013 по 2017 год сам был главным тренером БАТЭ. За четыре с небольшим года самостоятельной работы он выиграл с клубом 10 трофеев (5 раз становился чемпионом Беларуси, 1 раз – обладателем Кубка, 4 – обладателем Суперкубка Беларуси). Также он выводил БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов (2014, 2015) и Лиги Европы (2017). В январе 2018 года он ушел из клуба и теперь входит в тренерский штаб ЦСКА.

В 2015 году он был признан лучшим тренером Беларуси.

Какие еще возможны причины выезда в Минск

Вторая версия – Ганчаренко помогает уфимскому клубу в трансфере игрока. По этой версии, он хорошо знает местных футболистов и может помочь в выборе нового игрока, молодого, перспективного, ведь именно таких охотно берут в ФК «Уфа».

Либо трансфер должен быть громким. В составе БАТЭ есть полузащитник Александр Глеб, которого называют лучшим белорусским футболистом и самым известным игроком БАТЭ. Это лидер команды с большим опытом, ему 37 лет, он играл в составе английского «Арсенала», немецкого «Штутгарта» и испанской «Барселоны».

Вместо выводов

В любом случае причина поездки гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова в Беларусь и встречи его там с Виктором Ганчаренко должна быть веской, и футбольная общественность вправе ожидать вскоре информации о каком-то громком событии в жизни уфимского клуба.