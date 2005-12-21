В уфимском волейбольном клубе «Урал» назначен новый тренер

Им стал итальянец Даниэле Баньоли.

Баньоли прибыл в Уфу накануне вечером и уже встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, и подписал соглашение с клубом.

Уфимский клуб станет вторым в России в карьере титулованного тренера. С 2007 по 2009 годы Баньоли возглавлял московское «Динамо», которое под его руководством становилось чемпионом России (2008), а также выигрывало Кубок России (2008) и Суперкубок (2008). С 2009 по 2010 годы он тренировал сборную России, которая под его руководством добилась двух медалей в Мировой лиге – «бронзу» (2009) и «серебро» (2010).