В уфимском волейбольном клубе «Урал» назначен новый тренер

Итальянский специалист Даниэле Баньоли подписал контракт с «Уралом» на один год, сообщается на официальном сайте клуба.
Баньоли прибыл в Уфу накануне вечером и уже встретился с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, и подписал соглашение с клубом.
Уфимский клуб станет вторым в России в карьере титулованного тренера. С 2007 по 2009 годы Баньоли возглавлял московское «Динамо», которое под его руководством становилось чемпионом России (2008), а также выигрывало Кубок России (2008) и Суперкубок (2008). С 2009 по 2010 годы он тренировал сборную России, которая под его руководством добилась двух медалей в Мировой лиге – «бронзу» (2009) и «серебро» (2010).
В минувшем сезоне ВК «Урал» под руководством прежнего тренера Бориса Гребенникова занял итоговое восьмое место в чемпионате России.